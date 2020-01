Lizzo in bikini è ... esplosiva: curve sempre più in vista nel nome della "body positivity"

In bikini giallo sulla spiaggia di Piha ad Auckland, in Nuova Zelanda. Lizzo non si arrende e posa come una modella mostrando le sue generose curve nel nome del "body power" di cui è ormai una paladina: "Ti amo. Sei bella. Puoi fare qualsiasi cosa", scrive la cantante di "Truth Hurts" accanto ad una serie di scatti super sexy condivisi su Instagram.

Durante il suo recente soggiorno in Nuova Zelanda, dove ha partecipato al FOMO Festival, la cantautrice pop, 31 anni, ha voluto "festeggiare" il suo corpo, ma anche le sue otto nomination ai Grammy, come scrive accanto ad un video in cui appare sempre in bikini giallo mentre si muove sensualmente nel suo bagno: “Attualmente nominata per ... 6 premi NAACP Image, 8 premi Grammy, 6 premi iHeart per la musica, 1 premio Brit...".

Video e foto arrivano ad una settimana dai commenti "polemici" di Jillian Michaels, personal trainer di "The Biggest Looser", che ha chiesto ai fan di Lizzo perchè elogiano tanto il corpo della cantante: “Perché celebriamo il suo corpo? Perchè importa? Perché non celebriamo la sua musica?", ha detto Michaels, che ha aggiunto: "Non è certo una bella cosa se lei ha il diabete... Bisogna dare la priorità alla salute e dobbiamo amarci abbastanza da riconoscere che nell'obesità si nascondono serie conseguenze per la salute: malattie cardiache, diabete, cancro per citarne solo alcuni...".

