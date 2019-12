Lizzo osa di nuovo: stavolta posa... completamente nuda e il Web impazzisce

Il motto di Lizzo è tutto nel titolo di uno dei suoi brani più famosi "Feeling Good as Hell", ovvero sentirsi bene come l'inferno. E sicura di sè, audace e disinibita la popstar si è mostrata, completamente nuda, in una serie di scatti e in un video postati su Instagram. Su un divano rosso in pose decisamente audaci, sfoggiando le curve generose, con i soli lunghi capelli neri a coprire le parti intime la cantante 31enne ha scritto: "Paint me like a french bitch...", citazione, certo un po' più colorita della famosa frase di Kate Winslet in "Titanic": "Dipingimi come una delle tue ragazze francesi...".

Gli scatti e il video hanno ricevuto in pochissime ore milioni di visualizzazioni e commenti di apprezzamento: "Ci ispiriamo a te", scrivono in molti: "Ci vorrebbero molte altre donne forti e coraggiose come te per vincere contro il body-shaming".

Dopo aver lottato con i problemi di sovrappeso Lizzo è diventata portavoce della cosiddetta body-positivity, ovvero l'accettazione del proprio corpo e di sè oltre ai pregiudizi e ai modelli proposti dai media.

Per la popstar questo è stato un anno stellare. Otto le nomination ricevute per i prossimi Grammy, tra cui quelle come Best New Artist, Song of the Year e Record of the Year.

Il suo album di debutto, "Cuz I Love You", è stato candidato come Album of the Year e sulla copertina Lizzo si mostrava nuovamente senza veli.



