Da Beyoncé a Cardi B, Lizzo e Mary J. Blige: ai Bet Awards, premi per le black star , è un esplosione di curve

Tante le regine "black" che hanno sfilato la scorsa notte sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles, in occasione dei BET Awards 2019, i premi istituiti dalla Black Entertainment Television, che ogni anno vengono assegnati ai migliori artisti rappresentanti la cultura urban e black internazionale, con particolare riferimento alla musica rap, al soul e all'R&B. A trionfare come Best Female R&b Artist troviamo Beyoncé. La rapper Cardi B ha conquistato invece il Bet Award per miglior artista rap femminile e quello ancor più prestigioso per Album of the Year grazie al fortunato Invasion of Privacy. Grande emozione per il premio postumo come Best Hip Hop Male Artist per Nipsey Hussle, scomparso nel marzo 2018 vittima di una sparatoria, e ricevuto sul palco dai membri della sua famiglia. Tra le altre regine della serata Lizzo e Rihanna, che era nel pubblico e ha poi consegnato un premio alla carriera alla brava Mary J.Blige.