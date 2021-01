Lizzo saluta il 2021 con il suo derrière: "Il twerking è un mio diritto ancestrale!"

Lizzo comincia il nuovo anno... più o meno come lo ha finito, ovvero twerkando. E regala ai suoi quasi 10 milioni di follower un video augurale in cui, in piedi su un terrazzo a Los Angeles, dimena il suo derrière e mostra le sue curve generose in un bikini a piume multicolor spiegando: "Il twerking ha avuto molti nomi, ma sarà sempre il mio diritto di nascita ancestrale...".

La rapper ha poi aggiunto: "Frutto di una pratica secolare, il twerking brandisce l'energia femminile divina della terra, scatenando la magia del chakra sacrale e rimarrà accattivante e ambito da tutti...". Un messaggio di benvenuto al nuovo anno per tutti i suoi fan, che la rapper 32enne ha affidato ai social insieme ad una spettacolare vista panoramica di Los Angeles al tramonto.

In alcuni scatti condivisi successivamente Lizzo posa con lo stesso bikini a bordo piscina, sensuale e maliziosa come non mai.

Provocare con il suo corpo nel nome della "body poitivity" è una delle sue attività preferite. E basta scorrere il suo profilo Instagram per accorgersene. Lizzo ama mettere in mostra le sue forme "esagerate" il più delle volte con pochi abiti addosso.

Poche settimane fa aveva postato uno scatto dal balcone di casa in topless e slip bianco scrivendo una sorte di "ode all'essere grassi": "Ho disintossicato il mio corpo e sono ancora grassa. Amo il mio corpo e sono ancora grassa. Sono bella e sono ancora grassa. Queste cose non si escludono a vicenda. Alle persone che mi guardano dico, per favore non morite di fame. Io non sono morta di fame. Mi sono nutrita di verdure, acqua, frutta, proteine ​​e luce solare. Ricorda, nonostante tutto quello che qualcuno dice o fa, FAI QUELLO CHE VUOI CON IL TUO CORPO".

