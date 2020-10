Lizzo twerka in reggiseno patriottico, Lady Gaga sfila con le zeppe: il "famolo strano" delle star al voto

Elezioni Usa? Famolo strano. Balletto "liberatorio" con twerking per Lizzo, che con un look da vera patriota è andata a imbucare la scheda elettorale nell'apposita urna. Lo stesso ha fatto Lady Gaga sfilando come in passerella con altissime zeppe rosa e maxi pull. Katy Perry ha documentato il suo voto con uno dei suoi soliti travestimenti. E poi ci sono anche Selena Gomez, Camila Cabello e molti altri. Guarda come sono andate a votare le star...

Il conto alle rovescia per le elezioni presidenziali del 3 novembre è cominciato già da giorni e il voto è così sentito che sono in molti ad aver scelto la modalità dell'early voting, ovvero la votazione prima del giorno programmato, tramite posta o imbucando la scheda elettorale in apposite urne.

Tra loro numerose star, che sui social hanno voluto condividere il loro "early voting" alla... "famolo strano".

Lady Gaga ha voluto come al solito "strafare" e ha trasformato il percorso dall'auto all'urna, dove ha postato la sua busta con il voto, in una vera e propria passerella, condividendo il tutto in un video social. Eccola in max pull e gambe scoperte sfilare su altissime zeppe rigorosamente pink. Una vera super star.

Lizzo invece non si è smentita nemmeno stavolta e ha regalato uno dei suoi show osè: in reggiseno con la bandiera americana e pantaloncini corti ha votato e poi festeggiato con un twerking super hot.

Nemmeno Katy Perry si è smentita ha scelto una trsformazione ad hoc per il voto per informare i suoi follower di aver adempiuto al suo dovere.



E poi ci sono Selena Gomez, che ha postato alcuni selfie in cui si mostra seduta sul pavimento del salotto di casa intenta a compilare la scheda per il voto, Camila Cabello che va ad imbucare la busta in tenuta da fitness e fa alcuni esercizi davanti all'urna; Jennifer Aniston mascheratissima, Blake Lively e Ryan Reynolds che annunciano la prima volta al voto di lui, canadese naturalizzato americano, Demi Moore e molti altri ancora.

