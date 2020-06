Beyoncé "scende in campo": "Per la Casa Bianca votate come ci fosse in gioco la vostra vita"

Beyoncé scende in campo per le prossime presidenziali negli Stati Uniti. Non lo fa direttamente ma con un invito al voto che è una vera e propria chiamata alle armi contro Donald Trump . "Dobbiamo votare come se le nostre vite dipendessero da questo, perché è proprio così - ha detto dal palco (virtuale) dei Bet Awards -. votare nelle prossime elezioni è il modo per mettere fine "a un sistema razzista e diseguale".

Un messaggio che guarda alle presidenziali di novembre negli Usa ed è rivolto chiaramente alla comunità afroamericana il cui voto potrebbe essere decisivo nella rielezione o meno dell'attuale presidente. La cerimonia (trasmessa virtualmente a causa della pandemia di coronavirus) si è molto concentrata su temi come il razzismo sistemico e i diritti.

Beyoncè, che il 31 luglio pubblicherà il visual album "Black Is King", è stata premiata con il "Premio Umanitario" per le sue tante iniziative in campo sociale, e lo ha dedicato al movimento Black Lives Matter e ai suoi attivisti in tutto il Paese.

"Le vostre voci vengono ascoltate, state dimostranto ai vostri antenati che la loro battaglia non è stata vana", ha affermato Beyoncé rivolta al pubblico afroamericano e agli attivisti antirazzisti. A introdurla è stata la ex first lady Michelle Obama, che ha elogiato il suo impegno per la comunità nera: "Lo vedete in tutto ciò che fa, dalla musica che dà voce alla gioia nera e al dolore nero, al suo attivismo che chiede giustizia per le vite delle persone nere". Obama ne ha anche lodato l'attività di promozione dei giovani artisti e le sue "aperte prese di posizione contro sessismo e razzismo quando li vede".



