Lizzo star del body positivity a Milano canta "Sei bellissima"

E con un cast tutto al femminile, dalle musiciste alle ballerine, non poteva mancare anche il messaggio di women empowerment. La popstar 34enne fresca di Grammy non si ferma un attimo. Prima immortala il suo pubblico con un selfie gigante, poi regala uno show di musica, balli e divertimento tra rap e twerk . Ipnotizza con i giochi di luce e i video e non c'è un attimo in cui non interagisce con il suo pubblico, enorme, come quando abbraccia una ragazza in prima fila che si commuove e intona un "You are beautiful" al coro di "Sei bellissima".

Una artista dal pubblico variegato Non si fa mancare niente Lizzo: r&b, soul, funk e canzoni più intime in cui chiede l'aiuto dei fan e fa accendere le luci dei telefonini per rendere più magica l'atmosfera. Ad applaudirla c'è un pubblico variegato, fatto di adolescenti e adulti, con molti personaggi dello spettacolo e della musica mimetizzati tra le gente (dalla cantante Annalisa a Caterina Balivo, da Ambra a Tommaso Zorzi) uniti dall'amore per la star cresciuta a Houston in Texas e che in pochi anni è riuscita a scalare le classifiche mondiali: l'ultimo album "Special" ha raggiunto la seconda posizione di Billboard ed è da 32 settimane nella classifica americana degli album più venduti grazie anche al singolo "About Damn Time" vincitore del Grammy per “Record of the Year”.

La scaletta del concerto al Forum Uno show di due ore in cui si mescolano canzoni "vecchie" e nuove hit, da "The Sign", "2 Be Loved" e "Soul Mate" a "Good as Hell", "Juice" e "About Damn Time" fino all'unica cover "Doo Wop (That Thing)" di Lauryn Hill. Quattro cambi di abiti in cui ha scelto anche l’italiano Fausto Puglisi direttore creativo di Roberto Cavalli che per la popstar ha pensato a un mantello maculato e fluo.

L'amore al centro delle canzoni Il filo conduttore non poteva che essere l'amore, come la stessa Lizzo ha più volte sottolineato durante il concerto: "Queste canzoni parlano di amore, amore verso se stessi, verso la propria famiglia, amore verso gli amici e verso qualcuno di speciale. Credo davvero che l'amore verso se stessi e gli altri sia ciò di cui questo mondo ha bisogno per essere un posto migliore. Trattatevi con rispetto, nel modo in cui meritate di essere trattati e poi trattate gli altri con lo stesso amore e rispetto, solo così si può salvare la vita".