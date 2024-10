In una recente intervista al "New York Times" Lizzo ha negato di aver fatto ricorso a un farmaco per dimagrire e ha parlato del suo percorso di perdita di peso: "E' il risultato di 5 mesi di allenamento con i pesi e deficit calorico... Sono stata metodica, perdendo peso molto lentamente... Sono più felice di quanto sia mai stata negli ultimi 10 mesi. La cosa strana della depressione è che non sai di esserci dentro finché non ne esci. Di sicuro non sono più così spensierata come una volta. Ma la nuvola scura che mi seguiva ogni giorno si sta finalmente diradando. Il mio sorriso raggiunge di nuovo i miei occhi e questa è una vittoria".