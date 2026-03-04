Se la Lombardia, nonostante la cospicua spesa per le cure nelle regioni limitrofe ha un saldo positivo di 645,8 milioni, la Calabria ha un passivo di 326,9 milioni, la Campania di 306,3, la Puglia di 253,2, la Sicilia di 246,7. "Questi numeri indicano che la mobilità sanitaria è sempre meno una scelta e sempre più una necessità, - precisa Cartabellotta. - Quando miliardi di euro e centinaia di migliaia di pazienti convergono verso poche regioni, significa che l'offerta dei servizi non è omogenea e che il diritto alla tutela della salute non è garantito in maniera equa su tutto il territorio nazionale".