Sanità, la spesa sanitaria privata in Italia
Stando ai dati di Fondazione Gimbe per la mobilità sanitaria un euro su 2 va al privato
"Curarsi lontano da dove si vive è sempre meno una scelta e sempre più necessità". Questo il risultato che emerge dal Report sulla mobilità sanitaria della Fondazione Gimbe presentato in occasione del trentennale della Fondazione. Stando ai dati, gli italiani hanno speso nel 2023 5,15 miliardi di euro per le cure fuori regione ed è un record. Si tratta, infatti, del livello più alto di sempre: un sonoro +2,3% rispetto al 2022 (quando il dato era di 5,04 miliardi).
Ci si muove soprattutto dal Sud verso il Nord, ma sempre più spesso si assiste a forti spostamenti anche tra regioni settentrionali. Tuttavia, mentre nel caso delle regioni settentrionali si tratta in genere di uno "scambio" di pazienti tra regioni limitrofe, per il Meridione si assiste a una fuga di pazienti senza che si registri alcuna attrattività.
"La migrazione sanitaria tra regioni è tra gli indicatori più sensibili delle diseguaglianze del servizio sanitario regionale: rileva dove i cittadini trovano risposte adeguate e dove, invece, sono costretti a spostarsi per curarsi", sottolinea Cartabellotta.
Secondo l'analisi, circa metà degli incassi derivanti dall'aver fornito cure a pazienti non residenti va a tre sole regioni: Lombardia (23,2%), Emilia-Romagna (17,6%) e Veneto (11,1%). Sul fronte opposto, i maggiori esborsi per cure ricevute dai propri residenti in altre regioni sono a carico di Lazio (12,1%), Campania (9,4%) e Lombardia (9,2%).
Questi dati fanno comprendere che "la mobilità passiva non coincide esclusivamente con la fuga di pazienti da Sud a Nord, - spiega Cartabellotta. - Esiste anche una mobilità di prossimità tra regioni del Nord confinanti dotate di servizi di elevata qualità". È guardando ai saldi tra mobilità attiva e passiva che emerge con forza lo svantaggio del Sud.
Se la Lombardia, nonostante la cospicua spesa per le cure nelle regioni limitrofe ha un saldo positivo di 645,8 milioni, la Calabria ha un passivo di 326,9 milioni, la Campania di 306,3, la Puglia di 253,2, la Sicilia di 246,7. "Questi numeri indicano che la mobilità sanitaria è sempre meno una scelta e sempre più una necessità, - precisa Cartabellotta. - Quando miliardi di euro e centinaia di migliaia di pazienti convergono verso poche regioni, significa che l'offerta dei servizi non è omogenea e che il diritto alla tutela della salute non è garantito in maniera equa su tutto il territorio nazionale".
Per la mobilità sanitaria un euro su 2 va al privato. La crescita della mobilità sanitaria in Italia, infatti, sta favorendo soprattutto le strutture sanitarie private: alle strutture private convenzionate, infatti, vanno quasi 2 miliardi per cure a pazienti da fuori regione.
Per ogni euro speso per ripagare le prestazioni specialistiche erogate fuori Regione, oltre la metà viene incassata dalla sanità privata convenzionata, a cui, nel 2023, sono andati 1.966 milioni rispetto ai 1.643 milioni delle strutture pubbliche. "La quota di mobilità che confluisce verso il privato convenzionato non è omogenea in tutte le regioni, - spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. - Dipende dall'offerta e dalle capacità attrattive di strutture private d'eccellenza".
Così il rapporto mostra come in Molise il privato attragga il 90,2% della mobilità attiva, in Lombardia il 71,1%, in Puglia il 68,9%, nel Lazio il 63,8%. All'estremo opposto, la Basilicata, dove il privato attrae solo il 7,2% della mobilità attiva, la Provincia autonoma di Bolzano (9,1%), la Liguria (11,4%), l'Umbria (15,1%), la Valle d'Aosta (15,7%).
L'analisi mostra anche cosa cercano i pazienti che vanno fuori regione. Tra i ricoveri, circa la metà (52,4%) è legata a interventi ad alta complessità, mentre il 41,1% a interventi a media o bassa complessità. Un 6,5% dei pazienti si sposta, poi, per interventi classificati come a rischio inappropriatezza. Dal rapporto arriva anche la conferma che solo una minoranza delle cure ottenute fuori regione è legata a necessità immediate (per esempio un'urgenza mentre ci si trova fuori regione) o al fatto che il domicilio del paziente non coincide con la regione di residenza, come nei casi in cui l'ospedale più vicino a casa non è nella propria regione.
L'80,4% delle cure fuori regione è infatti classificata come "mobilità effettiva", cioè scelta del paziente per cure programmate. "I dati sulla mobilità sanitaria ci ricordano che il diritto alla tutela della salute non può dipendere dal codice di avviamento postale", afferma il presidente Cartabellotta.
Fondazione Gimbe festeggia 30 anni di attività rinnovando il suo impegno per il futuro del Servizio sanitario nazionale. "Dopo trent'anni la nostra missione non è cambiata: usare dati ed evidenze scientifiche per difendere la sanità pubblica e distinguere tra proclami e realtà. Oggi, più che mai, serve una voce rigorosa e indipendente per contrastare gli attacchi scomposti alla scienza e per denunciare che il diritto alla tutela della salute è sempre più condizionato dal reddito e dal luogo di residenza", scandisce il presidente Nino Cartabellotta.
E, certo, quello che conosciamo anche come turismo sanitario è un bel termometro delle diseguaglianze. "Rileva dove i cittadini trovano risposte adeguate e dove, invece, sono costretti a spostarsi per curarsi", sintetizza il sempre battagliero Cartabellotta. Il report certifica l'enorme flusso di risorse economiche in uscita - come sempre - dal Sud verso il Nord.