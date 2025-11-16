Modena, bonus ai medici che prescrivono meno esami: è polemica

L’Ausl di Modena ha richiamato la necessità di un uso più equilibrato delle risorse, sottolineando che gli esami vanno indirizzati ai pazienti che ne hanno realmente bisogno. Il direttore generale Mattia Altini ha spiegato che lo scopo non è “indurre a prescrivere meno”, ma fornire strumenti e dati per valutare come prescrivere meglio. Altini ha anche evidenziato che uno degli aspetti più delicati resta la comunicazione con il cittadino, soprattutto quando il medico ritiene che una richiesta non sia giustificata da reali necessità cliniche.