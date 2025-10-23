Sanità, via libera dalle Regioni alle nuove cure essenziali garantite

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato i cosiddetti "Livelli essenziali di assistenza", cioè prestazioni e servizi che lo Stato garantisce a tutti i cittadini gratuitamente o pagando un ticket. L'ultimo aggiornamento risale a otto anni fa. "L'obiettivo dell'intervento è quello di eliminare prestazioni ormai obsolete, migliorare l'appropriatezza organizzativa e clinica e favorire una maggiore razionalizzazione prescrittiva, in linea con la riduzione degli oneri per il Ssn", si legge in una nota. Tra le novità introdotte, lo screening neonatale per la Sma, test per il rischio di tumori a seno e ovaio Brca, e nuovi test genetici.