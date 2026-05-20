Per la prima volta dopo oltre quarant'anni di crescita costante, l'obesità giovanile mostra segnali di frenata nei Paesi più sviluppati. Italia, Francia e Portogallo sono tra le nazioni dove il fenomeno, soprattutto tra bambini e adolescenti, inizia lentamente a invertire la rotta. Ma mentre l'Occidente intravede un possibile cambio di tendenza, nei Paesi a basso e medio reddito l'emergenza corre sempre più veloce, alimentata da urbanizzazione, disuguaglianze sociali e diffusione di alimenti ultra-processati. È il quadro che emerge da una delle più vaste ricerche mai realizzate sul tema: oltre 232 milioni di persone monitorate tra il 1980 e il 2024 attraverso 4.050 studi di popolazione. Il lavoro, dal titolo "Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations", ridisegna la geografia globale dell’obesità e mostra un mondo sempre più diviso.