La ricerca è stata realizzata dagli studiosi della University of Nottingham e del Leiden University Medical Center. Gli esperti hanno coinvolto 47 adulti, dividendo i partecipanti in due gruppi. A metà dei volontari sono stati consegnati un giubbotto refrigerante e una fascia raffreddante da indossare per due ore ogni mattina durante le normali attività quotidiane. Gli accessori, contenenti gel raffreddato a 15 gradi, venivano indossati sopra una maglietta leggera. Dopo sei settimane, il gruppo sottoposto all'esposizione al freddo ha registrato una perdita media di circa 0,9 chilogrammi, quasi interamente costituiti da grasso corporeo. Nel gruppo di controllo, invece, si è osservato un aumento medio di peso pari a 0,6 chili.