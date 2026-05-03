Perché è diventata virale? - La camminata 6-6-6 piace perché è accessibile praticamente a tutti. A differenza di molte challenge fitness che richiedono programmi complicati o preparazione atletica, questa routine può essere inserita facilmente nella vita quotidiana. Inoltre, i social premiano i format facili da ricordare e replicare: il nome "6-6-6" funziona bene, resta impresso e incuriosisce. È lo stesso meccanismo che in passato ha reso virali altri trend legati al benessere e all’attività fisica. C’è poi un altro aspetto importante: negli ultimi anni sempre più persone stanno cercando un approccio al fitness meno estremo e più sostenibile. La camminata 6-6-6 si inserisce perfettamente in questa nuova idea di wellness, fatta di equilibrio, benessere mentale e abitudini realistiche.