Stop al mito dei 10mila passi al giorno: per non riprendere peso ne bastano 8.500

L'aspetto più interessante degli studi analizzati riguarda però il mantenimento del peso: i ricercatori hanno osservato che al termine di questa fase il gruppo faceva ancora giornalmente circa a 8.241 passi al giorno e aveva mantenuto la maggior parte del peso perso (circa tre kg). Secondo i ricercatori il punto decisivo sarebbe proprio la continuità dell'attività fisica quotidiana: in sostanza i pazienti che hanno incrementato il totale dei passi quotidiani hanno ripreso meno chili.