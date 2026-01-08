Dimagrimento, quali sono i rischi dell’uso improprio dei farmaci

Sono molte le persone che decidono di perdere peso, e tra loro c’è anche chi va alla ricerca di un metodo facile e veloce per dimagrire. Ad attrarre sono anche farmaci che agiscono su ormoni intestinali, per controllare la glicemia e favorire così la perdita di peso. Tuttavia, è necessario ricordare che queste non sono e non possono diventare soluzioni “fai da te”: si tratta infatti di principi attivi che possono essere assunti solamente dietro prescrizione medica e devono essere gestiti dai professionisti qualificati. Infatti questi farmaci non agiscono sul grasso depositato, ma sul comportamento del corpo: dunque chi li assume deve essere seguito da esperti che sappiano valutare metabolismo, alimentazione e ormoni.