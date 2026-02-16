Digiuno intermittente bocciato da un nuovo studio: "Non è meglio delle diete classiche"

"Il digiuno intermittente è un approccio relativamente nuovo alla perdita di peso", spiegano i ricercatori in merito al fenomeno diventato virale negli ultimi anni. "Si tratta di periodi in cui le persone mangiano poco o nessun cibo (digiuno), seguiti da periodi in cui mangiano normalmente. Esistono diversi tipi di digiuno intermittente, come mangiare solo durante un determinato orario ogni giorno, il digiuno in determinati giorni della settimana o l'alternanza tra giorni in cui si mangia normalmente e giorni in cui si mangia molto poco", aggiungono. "È stato osservato che questa modalità di alimentazione può avere benefici su alcuni aspetti biologici, ma non è chiaro se sia migliore rispetto a una dieta convenzionale per perdere peso nelle persone obese o in sovrappeso" - concludono i ricercatori.