Obesità, il rischio di morte precoce sale al 70% negli under 30

Non è più soltanto una questione estetica o di cattive abitudini alimentari. L'obesità giovanile è diventata una bomba sanitaria destinata a esplodere nei prossimi decenni. A lanciare l'allarme è la Società italiana obesità (Sio), riunita al congresso europeo sull'obesità Eco 2026 di Istanbul: chi sviluppa obesità prima dei 30 anni aumenta del 70% il rischio di morte precoce. Un dato che scuote il mondo medico e che fotografa una realtà sempre più evidente: l'eccesso di peso non colpisce più soltanto gli adulti, ma sta avanzando rapidamente tra bambini e adolescenti, trasformandosi in una delle emergenze sanitarie più gravi del nostro tempo.
Lo studio: "L'obesità precoce accelera il deterioramento del corpo"
A preoccupare gli specialisti sono gli effetti invisibili ma devastanti dell'obesità sviluppata in giovane età. La conferma arriva da una vasta ricerca dell'Università di Lund, pubblicata sulla rivista scientifica eClinicalMedicine del gruppo The Lancet, che ha analizzato i dati clinici di oltre 600mila persone. Secondo gli studiosi, il grasso viscerale accumulato precocemente altera profondamente metabolismo e sistema cardiovascolare, aprendo la strada a malattie croniche come diabete di tipo 2, ipertensione e disturbi cardiaci. In pratica, il corpo comincia a invecchiare prima del tempo.
"La soglia dei 30 anni rappresenta un punto biologico critico" avverte Silvio Buscemi, presidente della Sio e docente di Nutrizione clinica all'Università di Palermo. "Intervenire prima di quell'età è fondamentale per evitare che l'aspettativa di vita delle nuove generazioni si riduca drasticamente".
Il sorpasso che spaventa: più bambini obesi che sottopeso
Lo scenario globale descritto dagli esperti è inquietante. Per la prima volta nella storia, il mondo si avvia verso un sorpasso simbolico e drammatico: i bambini obesi potrebbero diventare più numerosi dei bambini sottopeso. E l'Italia non è affatto fuori pericolo. Anzi, il nostro Paese figura tra quelli europei con i più alti tassi di sovrappeso infantile. Nella fascia tra i 7 e i 9 anni, circa il 10-17% dei bambini è obeso e fino al 39% è in sovrappeso. Ancora più allarmante il dato sull'obesità grave: oltre 100mila bambini italiani ne soffrono già oggi.
Sud Italia in emergenza: Campania caso simbolo
La geografia dell'obesità infantile mostra una frattura netta tra Nord e Sud. Le regioni meridionali registrano infatti le percentuali più elevate, con la Campania che diventa il simbolo di questa crisi sanitaria: qui il 43,2% dei bambini tra 8 e 9 anni risulta in sovrappeso od obeso. Numeri che raccontano non solo un problema alimentare, ma anche una questione sociale, culturale ed economica, fatta di sedentarietà, povertà educativa e carenza di spazi dedicati all'attività fisica.
La risposta della Sio: il progetto nelle scuole per invertire la rotta
Per arginare quella che gli specialisti definiscono una "nuova epidemia", la Società italiana obesità ha lanciato Sio-Step, un progetto sperimentale che coinvolgerà 40 scuole primarie in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare la scuola nel primo presidio di prevenzione sanitaria attraverso tre pilastri: più attività fisica ed educazione alimentare tra i banchi, formazione scientifica per gli insegnanti e coinvolgimento diretto delle famiglie. Non una semplice campagna informativa, ma un vero trial controllato che sarà monitorato per due anni per capire se i cambiamenti introdotti riusciranno a diventare abitudini stabili.