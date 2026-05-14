Obesità, il rischio di morte precoce sale al 70% negli under 30

Lo scenario globale descritto dagli esperti è inquietante. Per la prima volta nella storia, il mondo si avvia verso un sorpasso simbolico e drammatico: i bambini obesi potrebbero diventare più numerosi dei bambini sottopeso. E l'Italia non è affatto fuori pericolo. Anzi, il nostro Paese figura tra quelli europei con i più alti tassi di sovrappeso infantile. Nella fascia tra i 7 e i 9 anni, circa il 10-17% dei bambini è obeso e fino al 39% è in sovrappeso. Ancora più allarmante il dato sull'obesità grave: oltre 100mila bambini italiani ne soffrono già oggi.