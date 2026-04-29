In Germania l'ipotesi di una "tassa sullo zucchero" divide politica e industria

Nel campo politico, il tema divide anche i conservatori. Il governatore dello Schleswig-Holstein, Daniel Guenther (Cdu), tra i primi a sostenere la misura, e il premier bavarese Markus Soeder (Csu) hanno respinto le critiche dell'industria. Il capogruppo dell'Unione al Bundestag, Jens Spahn, ha sottolineato l'impatto sanitario: "Le bevande molto zuccherate favoriscono l'obesità, soprattutto tra bambini e giovani". Ridurne il contenuto di zucchero, ha aggiunto, rappresenterebbe "un vantaggio".