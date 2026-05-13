Ascensori troppo pieni e carichi sottostimati: lo studio europeo che lancia l'allarme obesità

Gli standard del settore hanno infatti considerato un peso medio di 75 chili per persona. Ma negli ultimi decenni il valore reale della popolazione è aumentato, mentre molti produttori di ascensori non hanno modificato i parametri di riferimento. Lo studio ha analizzato 112 ascensori installati tra il 1970 e il 2024 in diversi Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. L'indagine mostra che tra gli anni Settanta e i primi Duemila alcuni produttori avevano aggiornato i limiti di peso, arrivando in certi casi ad aumentare di cinque chili ogni passeggero. Con il 2002 questo allineamento si sarebbe interrotto.