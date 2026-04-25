Non è la prima volta che il Giappone tenta questa strada. Anche la prefettura di Miyazaki aveva già testato misure simili, seppur con bonus più contenuti. Segno che il tema è tutt'altro che marginale nel paese del Sol Levante. In una società dove il lavoro occupa gran parte della vita quotidiana e dove le relazioni sembrano sempre più mediate da uno schermo, le app di dating sono diventate uno strumento centrale per incontrarsi. Non a caso, un'indagine governativa del 2024 ha rivelato che circa un quarto delle coppie sposate sotto i 39 anni si è conosciuto online, una percentuale ormai superiore a quella degli incontri avvenuti a scuola o sul posto di lavoro.