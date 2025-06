Tra i giovani spopolano le app di dating: ma solo per amicizia

In loro soccorso le app di dating per amici. Bumble For Friends, per esempio, presenta all’utente profili di persone, vicine a livello territoriale, con la possibilità di mettersi in contatto solo se entrambe esprimono un interesse. Timeleft, invece, organizza serate dalle vedute più ampie, proponendo un giorno e un luogo di incontro per più gruppi: ogni persona sarà poi indirizzata al tavolo più consono, con cui può trovare un’affinità di gusti e pensiero. Un meccanismo simile all’app Tablo, nata con lo scopo di organizzare uscite aperte a chiunque abbia voglia di partecipare. È quindi un incontro al buio, basato sugli interessi delle persone che si lanciano nell’esperienza: Tablo, infatti, crea anche tavoli a tema per trovare punti in comune tra i ragazzi presenti. Si parte quindi da una base, come la squadra del cuore, il cantante preferito o lo sport praticato, per poi aprire un discorso più ampio. E poi ci sono anche app rivolte a un target specifico. Per esempio The Breakfast raggruppa gli amanti della colazione o chiunque sia alla scoperta di ristoranti particolari, mentre Peanut organizza appuntamenti tra donne con figli piccoli e Meetup propone attività di gruppo a cui iscriversi, come visite a mostre o club di ceramica.