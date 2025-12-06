Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
partecipazione e solidarietà

Mattarella: "I volontari sono veri e propri patrioti"

06 Dic 2025 - 13:00
© Ansa

© Ansa

I volontari sono "veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell'impegno. È un patrimonio che accresce il patrimonio morale del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. "Il volontariato si qualifica come forza sociale culturale educativa e formativa" e si segnala "come protagonista nell'attuazione dei principi della Costituzione, innanzitutto partecipazione e solidarietà".