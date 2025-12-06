Mattarella: "I volontari sono veri e propri patrioti"

I volontari sono "veri e propri patrioti, che sanno come la solidarietà sviluppa la dimensione dell'impegno. È un patrimonio che accresce il patrimonio morale del Paese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia conclusiva di Palermo Capitale italiana del Volontariato 2025. "Il volontariato si qualifica come forza sociale culturale educativa e formativa" e si segnala "come protagonista nell'attuazione dei principi della Costituzione, innanzitutto partecipazione e solidarietà".