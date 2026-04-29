Boom di adesioni a Servizio Civile e Carta Giovani Nazionale, il ministro Abodi a Skuola.net: estenderemo la misura ai 14enni

Un confronto, quello col Ministro, che più in generale è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell’arte delle politiche giovanili e sportive dell’attuale Governo. Partendo da un dato: “1 miliardo e 600 milioni in 3 anni allo sviluppo di infrastrutture sportive”, una cifra che non ha pari nel recente passato e che è stata destinata sia alle grandi infrastrutture che ai playground nei piccoli centri. Ma andiamo con ordine.