Bollette, disoccupazione, cibo e tensioni geopolitiche: così il carovita sta cambiando il volto della povertà in Italia

Dietro questa emergenza economica e sociale si celano gli effetti delle guerre e dell'instabilità geopolitica. Il 68% delle famiglie assistite dal centro francescano è straniero, per la maggior parte proveniente dall'Africa e dall'Europa orientale. Crescono infatti gli arrivi dall'Ucraina mentre Operazione Pane continua a distribuire 26mila pasti al mese nei Paesi in conflitto come la Siria. Ad Aleppo vengono offerti circa 1000 pasti al giorno mentre in Ucraina sono stati allestiti, tra le navate delle chiese, spazi "sicuri" dove ricevere assistenza e pasti caldi.