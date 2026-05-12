L'allarme Unicef: "Un bambino su quattro in Italia vive in condizioni di povertà" | In aumento la disuguaglianza economica nei paesi più ricchi

Secondo il rapporto, esiste una chiara correlazione tra livelli più elevati di disuguaglianza economica e la salute dei bambini. I bambini che crescono nei paesi con il maggior livello di disuguaglianza hanno una probabilità 1,7 volte maggiore di essere in sovrappeso rispetto a quelli che vivono nei paesi con minor livello di disuguaglianza, il che potrebbe essere dovuto a un'alimentazione di qualità inferiore e al fatto di saltare i pasti. Mettendo in evidenza i dati relativi ai paesi dell'Unione Europea, il rapporto sottolinea inoltre che solo il 58 per cento dei bambini appartenenti alle famiglie più povere gode di ottima salute, rispetto al 73 per cento di quelle più ricche. Il report inoltre evidenzia una relazione tra disuguaglianza economica e rendimento scolastico, osservando che i paesi in cui il divario tra ricchi e poveri è più ampio tendono a registrare risultati scolastici inferiori. Nei paesi con il più alto livello di disuguaglianza, il 65 per cento dei bambini rischia di lasciare la scuola senza aver acquisito competenze di base in lettura e matematica, rispetto al 40 per cento di quelli che vivono in paesi con bassi livelli di disuguaglianza. Queste disparità tra i vari paesi si riscontrano anche all'interno dei singoli paesi, dove si registrano notevoli differenze nei risultati dei voti scolastici tra i ragazzi provenienti dalle famiglie più abbienti e quelli provenienti dalle famiglie più povere.