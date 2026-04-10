"Alla base delle disparità non c'è una mancanza di risorse", "i problemi" di povertà in aumento e di ricchezza in mano a pochi sono risolvibili con una "più equa distribuzione". A dirlo è Papa Leone XIV, ricevendo dirigenti e dipendenti dell'Inps. "Nel mondo c'è complessivamente molta ricchezza, tuttavia i poveri aumentano. Molte centinaia di milioni di persone sono immerse nella povertà estrema e non dispongono di cibo, alloggio, assistenza medica, scuole, elettricità, acqua potabile e servizi sanitari. Eppure - continua il Pontefice - ci sono ricchezze sproporzionate che rimangono nelle mani di pochi. È uno scenario ingiusto, di fronte al quale non possiamo non interrogarci e non impegnarci a cambiare le cose".