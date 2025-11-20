Giornata Mondiale dei Bambini: difendiamo il loro diritto a giocare

Alcune aziende che aderiscono al programma dell'Unicef "Impresa Amica" promuovono sui propri canali social messaggi celebrativi sulla Giornata per ricordare l'importanza della piena attuazione dei diritti dei bambini. In occasione della Giornata, Mediaset lancia una nuova campagna multimediale per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di tutelare e garantire i diritti dei più piccoli. Su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme digitali e sui canali social Mediaset, viene trasmesso uno spot concepito per dare voce ai bambini e ricordare il valore universale dei loro diritti. Un messaggio che si riconosce nel claim 'I diritti dei bambini fanno rima con il nostro impegno', La campagna si sviluppa come un breve manifesto narrato da alcuni bambini, che recitano: "Abbiamo diritto a un nome e una storia, una casa in cui stare e momenti di gioia. Abbiamo diritto di esser sentiti, da orecchi che ascoltano sogni infiniti. Abbiamo diritto di crescere sani, con cura, istruzione e abbracci sicuri. Abbiamo diritto a un mondo di pace, senza la paura di non avere voce. Abbiamo diritto a dirlo davvero: non sono capricci ma un bisogno sincero".