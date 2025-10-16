Unicef: nel mondo più bambini obesi che malnutriti | Mattarella: "Ma un mondo senza fame è ancora lontano"

La denutrizione, come la malnutrizione acuta e la malnutrizione cronica, resta "una preoccupazione significativa tra i bambini e le bambine sotto i cinque anni nella maggior parte dei Paesi a basso e medio reddito". Allo stesso tempo, però, la diffusione del sovrappeso e dell'obesità risulta in aumento tra i bambini in età scolare e gli adolescenti. Secondo gli ultimi dati disponibili, un bambino e adolescente su cinque di età compresa tra i 5 e i 19 anni a livello globale, pari a 391 milioni di persone, è in condizione di sovrappeso.