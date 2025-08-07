I geni materni? Plasmano il peso dei figli anche se non ereditati

I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a patrimonio genetico, stile di vita e Bmi, l'Indice di massa corporea, di oltre 2.600 famiglie composte da madre, padre e figlio, seguendo i bambini dalla nascita fino all'età di 17 anni. In questo modo, sono riusciti a distinguere gli effetti diretti dei geni ereditati da quelli indiretti dei geni che invece non sono stati trasmessi. I risultati mostrano che il Bmi di entrambi i genitori è correlato a quello dei figli, ma mentre l'influenza paterna si esaurisce quasi interamente con l'eredità genetica diretta, lo stesso non vale per la madre: per quest'ultima, hanno un piccolo effetto anche i geni non ereditati, soprattutto durante la gravidanza e l'adolescenza.