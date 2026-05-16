Anche il fisco conferma il gender gap: metà dei contribuenti è donna, ma con solo il 38,5% dei redditi totali

I dati confermano poi il dualismo territoriale nel Paese: se per un verso, infatti, al Nord e nell'Italia centrale si rileva un sostanziale equilibrio nella numerosità di uomini e donne in base al reddito complessivo (con una differenza tra i due sessi di circa 3 punti percentuali), al Sud e nelle Isole, la quota di contribuenti di sesso maschile supera quella femminile di circa 9 punti percentuali.