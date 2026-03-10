Le mamme italiane sono le più anziane d'Europa, ecco perché

Le principali motivazioni che possono spiegare questo quadro sono incluse in un contesto complesso, fatto di precarietà lavorativa, difficoltà di conciliare carriera e maternità, instabilità economica e desiderio di solidità finanziaria prima di avere figli. E la gravidanza più che un evento naturale è un appuntamento programmato, una scelta precisa e consapevole una volta trovati insieme il compagno di vita, il lavoro ideale e un livello soddisfacente di stabilità economica.