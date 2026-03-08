per la giornata internazionale della donna

8 Marzo, Meloni: "Le donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia"

Il messaggio social del presidente del Consiglio in occasione della Giornata internazionale della Donna

08 Mar 2026 - 11:05
© Facebook

"L'8 Marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale". Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Il messaggio di Giorgia Meloni nella Giornata Internazionale della Donna

 "Il talento, la determinazione e il contributo delle donne - continua il messaggio del premier su Facebook, - sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. In questi anni abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi".

"Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell’8 Marzo", conclude Giorgia Meloni.

