8 Marzo, Meloni: "Le donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia"
Il messaggio social del presidente del Consiglio in occasione della Giornata internazionale della Donna
"L'8 Marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale". Così su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale della Donna.
"Il talento, la determinazione e il contributo delle donne - continua il messaggio del premier su Facebook, - sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. In questi anni abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi".
"Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell’8 Marzo", conclude Giorgia Meloni.