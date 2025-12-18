"La maternità in Italia è ancora un tabù", ecco perché Miriam Leone ha ragione

Il confronto con gli altri Paesi Ue, perché l'Italia è indietro? - Un confronto con altri Paesi europei evidenzia quanto le politiche di sostegno concreto alla maternità e alla conciliazione lavorativa siano più sviluppate altrove, e come questa differenza contribuisca a normalizzare la genitorialità nella vita sociale ed economica. In molti Stati nordici, come Svezia e Norvegia, esistono sistemi di congedo parentale molto estesi e flessibili: in Svezia, per esempio, i genitori possono usufruire fino a 480 giorni di congedo retribuito da condividere tra madre e padre, con quote specifiche riservate a entrambi per favorire una reale condivisione delle responsabilità di cura. Questo tipo di politiche non solo sostiene economicamente le famiglie nei primi mesi, ma favorisce anche un maggiore coinvolgimento paterno e una cultura più equa tra lavoro e cura familiare. In Spagna, recentemente, il governo ha ampliato il congedo parentale fino a 17 settimane pienamente retribuite per ciascun genitore, rendendolo uno dei più generosi in Europa e promuovendo così un approccio più equilibrato e meno stigmatizzato alla cura dei figli. Altri Paesi, come la Francia, combinano congedi retribuiti e servizi di asili nido ampiamente accessibili, oltre a generosi assegni familiari, investendo una quota significativa del Pil in sistemi di supporto alla famiglia che contribuiscono a rendere meno oneroso il percorso genitoriale. Anche la Germania offre forme di sostegno economico diretto ai genitori attraverso sistemi di benefit che sostituiscono una quota del reddito durante l’assenza dal lavoro per cura dei figli. Dal confronto internazionale riguardo la spesa pubblica dedicata ai servizi per l’infanzia e alla prima educazione emerge che nei Paesi dell’Ocse la media di spesa pubblica per l’educazione e i servizi di cura nella prima infanzia si attesta attorno allo 0,8 % del Pil, con differenze significative tra Stati (superiore all’1% in Svezia, Norvegia, Francia e altri Paesi nordici) e valori molto più bassi in realtà con sistemi meno sviluppati. In Italia la quota di spesa pubblica destinata all’istruzione (che include anche la prima infanzia ) è storicamente tra le più basse dell’Unione europea in rapporto al Pil e al totale della spesa pubblica, lasciando scarsità di risorse disponibili per potenziare nidi e servizi educativi diffusi su tutto il territorio nazionale.