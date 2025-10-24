Miriam Leone: "La maternità? Mi sono sentita sola"

Se tutto funziona alla perfezione è anche perché Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo (sposati dal 2021) fanno gioco di squadra. "Io e Paolo condividiamo l’impegno di educare Orlando con rispetto e amore. Credo molto nell’esempio: mio figlio vede che suo padre mi tratta con rispetto, e di riflesso è dolce con me, con la nonna e con le altre donne. È da lì che comincia il cambiamento", ha detto. Per loro non sempre è stato facile, non sono mancati gli screzi e le tensioni. "Bisogna sempre ricordarsi di guardare oltre la montagna, ritrovare gli occhi del proprio compagno e ammettere: 'Scusa, è solo il sonno che mi fa parlare così'. Capire che la tensione passa” ha detto l'attrice. Questo è possibile quando alla base c'è un sentimento profondo: "Ogni giorno ci ricordiamo perché ci siamo scelti" aggiunge.