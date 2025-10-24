Miriam Leone: "La maternità? Mi sono sentita sola"

Miriam Leone festeggia 40 anni al mare con la famiglia
L'attrice racconta come non sia stato semplice diventare mamma a 38 anni e quanto sia importante nella sua vita la presenza del marito Paolo Carullo
Miriam Leone è diventata mamma di Orlando a dicembre 2023, quando aveva 38 anni. "Nel mio percorso mi sono sentita tanto sola. A 37 anni ho chiesto alla ginecologa se potevo ancora avere un figlio. Prima non ci avevo mai pensato, lavoravo soltanto. Lei mi ha risposto: ‘Il tempo stringe’. È stata una frase dura, ma vera", ha raccontato a Grazia. L'attrice ha rivelato anche l'impatto che la nascita del bebè ha avuto nella relazione con suo marito, Paolo Carullo: "Quando arriva un bambino è come se tra i due partner si frapponesse una montagna", ha spiegato.
"La maternità è intrisa di silenzi e tabù, e se ne parla troppo poco in una società che spinge le donne ad avere figli sempre più tardi" ha detto Miriam Leone. Anche lei, presa dal lavoro e dalla carriera, ha preferito aspettare prima di avere un figlio. Con il tempo ha imparato a trovare un nuovo equilibrio insieme a Orlando: "Ha solo 21 mesi, ma è già un piccolo viaggiatore. È stato con me ovunque: da Tangeri a Los Angeles" ha detto per spiegare come sia riuscita a non dover rinunciare ai suoi impegni come attrice senza abdicare al ruolo di mamma.
Se tutto funziona alla perfezione è anche perché Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo (sposati dal 2021) fanno gioco di squadra. "Io e Paolo condividiamo l’impegno di educare Orlando con rispetto e amore. Credo molto nell’esempio: mio figlio vede che suo padre mi tratta con rispetto, e di riflesso è dolce con me, con la nonna e con le altre donne. È da lì che comincia il cambiamento", ha detto. Per loro non sempre è stato facile, non sono mancati gli screzi e le tensioni. "Bisogna sempre ricordarsi di guardare oltre la montagna, ritrovare gli occhi del proprio compagno e ammettere: 'Scusa, è solo il sonno che mi fa parlare così'. Capire che la tensione passa” ha detto l'attrice. Questo è possibile quando alla base c'è un sentimento profondo: "Ogni giorno ci ricordiamo perché ci siamo scelti" aggiunge.
