Miriam Leone festeggia 40 anni: compleanno al mare con la famiglia

“Il 29 dicembre (2023 ndr) è nato il nostro bambino, Orlando Leone Carullo – aveva annunciato Miriam Leone dopo aver partorito il suo primogenito - Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi”. L’attrice, che ha sposato il marito Paolo Carullo nel 2021 in Sicilia, aveva annunciato di essere incinta durante un’intervista in cui aveva detto: "Mi sono accorta di avere questa rotondità, insolita per me. Ma più di tutto, sentivo che non mi importava più di ciò che gli altri pensavano di me, in uno stato di serenità permanente. Curioso, molto curioso... Sono entusiasta, questo è un figlio voluto, e anche prima ero contenta, ma in modo diverso".