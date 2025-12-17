Miriam Leone: "La maternità è ancora un tabù"

Miriam Leone è tra i protagonisti de "Le Verità non dette", il nuovo film di Gabriele Muccino. A Vanity Fair ha raccontato che per conciliare lavoro e maternità ha fatto ricorso all'aiuto dei familiari: "Livello di difficoltà: una contorsionista del Cirque du Soleil che cammina pure su un filo sospeso (ride, ndr)... Ho la fortuna di poter contare su genitori e suoceri, che dalla Sicilia ci raggiungono ovunque" ha raccontato. Accanto a lei anche il marito Paolo Carullo, che certo non trascura il ruolo di padre: "E' un papà molto presente, ci dividiamo compiti e responsabilità... È cresciuto con due sorelle, ha tante amiche che poi negli anni sono diventate mie amiche. E dà sempre l’esempio: mio figlio vede che suo padre tratta con rispetto me e le donne della famiglia".