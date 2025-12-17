Miriam Leone: "La maternità è ancora un tabù"

L'attrice ha un figlio, Orlando, e spiega che spesso non è stato semplice conciliare la vita da mamma con il lavoro di attrice
Miriam Leone è un'attrice affermata, ma è anche una mamma felice. Spesso conciliare i due aspetti non è semplice, soprattutto a causa delle pressioni sociali. "La maternità è ancora un grande tabù, perché per tante è una colpa. Ma è un tabù anche la maternità voluta o non voluta" ha detto a Vanity Fair, aggiungendo: "Nel mio ambiente sono stata sostenuta da persone illuminate, però mi è pure stato detto: 'Guarda che non sei l’unica che fa la mamma'". Già in passato aveva sottolineato di essersi sentita sola in questa avventura.
Miriam Leone è tra i protagonisti de "Le Verità non dette", il nuovo film di Gabriele Muccino. A Vanity Fair ha raccontato che per conciliare lavoro e maternità ha fatto ricorso all'aiuto dei familiari: "Livello di difficoltà: una contorsionista del Cirque du Soleil che cammina pure su un filo sospeso (ride, ndr)... Ho la fortuna di poter contare su genitori e suoceri, che dalla Sicilia ci raggiungono ovunque" ha raccontato. Accanto a lei anche il marito Paolo Carullo, che certo non trascura il ruolo di padre: "E' un papà molto presente, ci dividiamo compiti e responsabilità... È cresciuto con due sorelle, ha tante amiche che poi negli anni sono diventate mie amiche. E dà sempre l’esempio: mio figlio vede che suo padre tratta con rispetto me e le donne della famiglia".
L'esempio di mamma e papà è fondamentale nella crescita di un figlio, ma per Miriam Leone da solo non è sufficiente: "Sono convinta che sia una responsabilità educare un essere umano. E in una società più complessa rispetto al passato, la responsabilità non può essere esclusivamente di noi genitori: va distribuita, un pezzo alla scuola, un pezzo alla politica… Conosce il detto: 'Per crescere un figlio ci vuole un villaggio?'", spiega l'attrice.
Miriam Leone è diventata mamma a fine dicembre 2023, quando aveva 38 anni. "Ho aspettato a mettere al mondo un bambino perché non ero pronta" racconta. Ha aspettato il momento giusto, e alla fine quando si è sentita pronta ha dato alla luce Orlando: "Ho dovuto lavorare tanto su me stessa, però adesso sono fiera della donna che sono".