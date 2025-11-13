Crollo delle nascite, la previsione nefasta di Musk: "L'Italia sta scomparendo"

Il tecno miliardario condivide un post su X commentando la notizia del minimo storico della natalità e abbina una bandiera italiana in fiamme
Elon Musk ha diffuso su X un nuovo intervento dedicato al tema del calo demografico in Italia, rilanciando un contenuto che richiama gli ultimi dati sulla natalità e accompagnandolo con la frase "Italy is disappearing" ("L'Italia sta scomparendo"). Nel messaggio compare anche un'immagine che ritrae una bandiera italiana in fiamme, scelta già utilizzata nel post originario condiviso dal patron di Tesla. Musk ha ripreso un contenuto pubblicato nelle ore precedenti da un altro profilo che evidenzia il calo delle nascite nel Paese e nel quale si segnala un quadro definito in costante peggioramento.
L'imprenditore, nel rilanciare il post, ha utilizzato la frase "L'Italia sta scomparendo" per richiamare l'attenzione sulle statistiche più recenti rilasciate dall'Istat nei giorni scorsi. La stessa nota ricorda che, secondo le informazioni riportate, "il tasso in italia è sceso al minimo storico di 1,13 figli per donna, con solo 370.000 bambini nati l'anno scorso, il dato più basso dal 1861." I dati, evidenziati nel contenuto rilanciato da Musk, segnalano una riduzione della natalità considerata particolarmente significativa rispetto agli anni precedenti.
L'intervento dell'imprenditore si inserisce nel crescente dibattito pubblico sul tema demografico, spesso richiamato nei suoi commenti sui social.