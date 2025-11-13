Crollo delle nascite, la previsione nefasta di Musk: "L'Italia sta scomparendo"

Elon Musk ha diffuso su X un nuovo intervento dedicato al tema del calo demografico in Italia, rilanciando un contenuto che richiama gli ultimi dati sulla natalità e accompagnandolo con la frase "Italy is disappearing" ("L'Italia sta scomparendo"). Nel messaggio compare anche un'immagine che ritrae una bandiera italiana in fiamme, scelta già utilizzata nel post originario condiviso dal patron di Tesla. Musk ha ripreso un contenuto pubblicato nelle ore precedenti da un altro profilo che evidenzia il calo delle nascite nel Paese e nel quale si segnala un quadro definito in costante peggioramento.