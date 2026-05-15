La Guardia di Finanza scopre 100 barche non dichiarate al fisco

La pratica, secondo i finanzieri, ha raggiunto vaste proporzioni anche per la difficoltà di accertamento. Bisogna trovare la barca, identificare gli utilizzatori e gli ospiti e verificare se hanno inserito il dato nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. L'operazione, denominata Red Jack, è una delle più importanti investigazioni compiute in ambito nautico nel corso degli anni e le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro, parametrate ai valori d'acquisto dei beni. Le indagini sono state meticolose, sia per risalire ai proprietari effettivi dei beni ma anche per la verifica sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai vari soggetti a cui sono state attribuite le imbarcazioni.