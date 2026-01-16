I proventi complessivamente verificati dagli investigatori delle fiamme gialle lodigiane sono stati oggetto di contestazioni per violazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Nell'ambito dell'attività fiscale si è proceduto anche alla contestazione della cosiddetta "Ethic tax" sui redditi non dichiarati, ovvero l'imposta etica introdotta sin dal 2006, che prevede un'addizionale del 25% sulle imposte sui redditi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che svolgono, anche in via non esclusiva, attività di produzione, distribuzione, vendita di materiale pornografico o realizzazione, promozione, rappresentazione di spettacoli e contenuti che incitano alla violenza.