Trieste, quattro star OnlyFans dimenticano di pagare il fisco: scoperti 240mila euro in nero

Nonostante l'alto volume di ricavi - per l'esattezza 244.560 euro - nessuno dei quattro aveva incluso questi introiti nelle dichiarazioni fiscali. Una discrepanza che ha fatto scattare l'intervento della Guardia di Finanza. L'operazione è stata resa possibile anche grazie ad accessi domiciliari autorizzati dalla Procura di Trieste, durante i quali i finanzieri hanno passato al setaccio dispositivi elettronici, dati contabili e movimenti online. "Parliamo di prestazioni professionali effettuate spesso da casa, - ha affermato il generale Stefano Commentucci, comandante della Guardia di Finanza di Trieste - si tratta di un settore nuovo e complesso da monitorare, ma rivolte a una platea globale, con un giro d'affari potenzialmente transnazionale".