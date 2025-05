OnlyFans in vendita, si tratta per 8 miliardi di dollari

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, OnlyFans è al centro di una potenziale vendita miliardaria. L'attuale proprietaria, Fenix ​​International Ltd, starebbe trattando con una cordata di investitori guidata da Forest Road Company (società di investimento con sede a Los Angeles), per acquisire la piattaforma dedicata ai creatori di contenuti. La valutazione si aggira intorno agli otto miliardi di dollari. Le trattative sono iniziate a marzo: l'accordo potrebbe essere raggiunto entro una o due settimane. Parallelamente Fenix International Ltd sta valutando anche altre opzioni, incluse una possibile quotazione in Borsa.