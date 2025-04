Treviso, licenziata la maestra con foto su Onlyfans

Si è conclusa con il licenziamento la vicenda di Elena Maraga, la maestra di un asilo parrocchiale di Treviso finita al centro delle polemiche a causa del suo profilo su OnlyFans. Lo ha reso noto la stessa 29enne ospite in una trasmissione radio. "Mi hanno mandato una raccomandata con scritto licenziamento per giusta causa per comportamento inappropriato perché si è incrinato il rapporto di fiducia, lo trovo ingiusto al cento per cento", ha raccontato la donna.