Maxi evasione tra sex worker e centri massaggi nel Bresciano, blitz della guardia di finanza

La guardia di finanza di Brescia, nel corso dell’ultimo anno, ha sviluppato una serie di accertamenti mirati su centri massaggi, sex worker e creatori di contenuti espliciti attivi anche su piattaforme digitali. Le verifiche hanno messo in luce casi rilevanti di evasione fiscale insieme a irregolarità nell’impiego del personale. Tra gli episodi più significativi figura quello di una sex worker individuata a Desenzano del Garda, che non avrebbe riportato al Fisco introiti vicini al mezzo milione di euro. L’analisi condotta con l’Agenzia delle Entrate di Brescia ha portato all’avvio di una misura di carattere amministrativo, con il sequestro conservativo di un appartamento e del relativo garage, così da impedire la dispersione dei beni e tutelare la posizione erariale.