Maria Pia Covre: "Escort e prostitute lasciate sole, depenalizziamo il favoreggiamento"

"Una donna è sempre in pericolo non c'è alcuna differenza. Le donne sono in pericolo sono sole non hanno appartamenti dove andare. E' difficile trovare case e luoghi sicuri. Quando subiamo un'aggressione, quando non finisce come in questi casi con persone uccise o scomparse, veniamo comunque allontanate con i fogli di via o Daspo - dicono per proteggerci- ma intanto allontanano noi non ci chi minaccia. Noi siamo soggette a Daspo e ordinanze repressive e ci mandano via con facilità appena veniamo coinvolte in piccole questioni anche banali".