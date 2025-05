Escort scomparsa a Prato, l'avvocatessa della madre: "Pista sbagliata, non ci risulta un rapimento"

La procura di Prato ha ritenuto però opportuno eseguire un'ispezione e una perquisizione dell'abitazione romana e dei telefoni della signora: "È stata estratta una copia forense - continua De Simone - ma la signora ha ancora i cellulari, tant'è che si sente anche in queste ore con l'avvocato. Che non ci risulta sia destinatario di alcuna misura". La legale, alla domanda se l'avvocato voleva una relazione con Maria Denisa, risponde: "No, è tutto falso. Ripeto che a quanto ne sappiamo lui non l'avrebbe nemmeno mai vista: si tratta di un professionista che conosce la madre, la mia assistita. È un rapporto che va avanti da anni, perché l'uomo ha assistito in passato per questioni amministrative qualcuno dei membri di quella famiglia. Da quel che so io lui non ha detto di sapere dov'è Denisa, ma fa delle ipotesi".