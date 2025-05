Caso Denisa, spunta un misterioso avvocato dietro al sequestro della 30enne romena

L'avvocato che nei giorni scorsi si è messo in contatto con la madre della trentenne scomparsa ha detto di sapere dove si trova Denisa: sarebbe viva, tenuta in ostaggio da alcuni suoi clienti. E si sarebbe offerto di fare da mediatore per ottenere il rilascio, "a titolo gratuito", avrebbe detto. Secondo un'amica non si tratta però di un benefattore: l'uomo sarebbe un ex cliente rifiutato, che non avrebbe accettato la fine del rapporto e che avrebbe cercato in ogni modo di costringerla a una relazione e forse l'avrebbe fatta rapire per passione.