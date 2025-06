Venezia, le lavoratrici del sesso occupano una chiesa: protestano il Patriarcato e i fedeli

"Non era stato concordato nulla, eravamo all'oscuro di tutto. Forse sarebbe stato il caso di chiamare la Polizia, ma alla fine non è stato fatto per non ingigantire ulteriormente la cosa. Certo, la chiesa è la casa di tutti e proprio in quanto tale va rispettata e chi vi accede si deve comportare in modo educato", rimarca padre Magrino. "Il buonsenso richiama la buona educazione. Una persona educata sa quando ci si deve fermare e sa rispettare le norme per una sana convivenza".