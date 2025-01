Emanuele Filiberto di Savoia: "Ho perso la verginità con una prostituta"

"Avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta" confessa candidamente Emanuele Filiberto di Savoia. E poi aggiunge ironico: "Tutto bene. Mi è stato chiaro molto rapidamente". Con le donne rivela di essere sempre stato un po' imbranato: "Anche adesso", aggiunge. Questo non gli ha impedito di avere diverse storie d'amore, come quella con Natasha della quale racconta episodi spaventosi: "Mi tirò una bottiglia di whisky. Ma peggio fece quando mi lanciò nella vasca da bagno un phon acceso. Per fortuna il filo elettrico era corto e staccò il phon dalla presa" racconta.