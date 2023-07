Emanuele Filiberto inizialmente è un po' rigido mentre Nadia Lanfranconi gli butta le braccia al collo, ma poi anche lui si scioglie e si lascia andare a un bacio appassionato cingendole la vita in una stretta intensa. Le loro effusioni non sfuggono ai paparazzi di Los Angeles, dove la cantante vive e il discendente dell'ex casa reale italiana ha aperto un ristorante tre anni fa.

Nadia Lanfranconi ha 46 anni ed è originaria della provincia di Como. Fino ai 30 anni ha vissuto sulle sponde del lago, lavorando in un'azienda di sigarette e considerando il canto solo un hobby. Poi ha deciso di cambiare vita e si è traferita a Los Angeles dove ha iniziato piano piano la carriera di cantante country che ora procede a gonfie vele. E' stata legata per due anni a Mel Gibson: "E' stata una storia come tante, in Italia ha fatto notizia, mentre negli Stati Uniti non ne ha parlato quasi nessuno", ha raccontato. A legarla a Emanuele Filiberto, probabilmente, la passione comune per la musica: per lei è una professione, lui invece è arrivato secondo a Sanremo nel 2010.

Che fine ha fatto Clotilde Courau?

Mentre Emanuele Filiberto bacia appassionatamente Nadia Lanfranconi, dov'è Clotilde Courau? E che posto occupa al momento in quello che alle cronache risulta essere ancora suo marito? Che la coppia non fosse poi così affiatata lo si sospettava da tempo. L'attrice francese non aveva partecipato alla riunione dei Savoia nell'Abbazia di Altacomba, per rendere omaggio a Umberto II (ultimo re d'Italia) nel luogo della sua sepoltura per il 40esimo anniversario della sua morte lo scorso marzo. Già in passato Emanuele Filiberto era stato pizzicato con un'altra donna. In quel caso si trattava di Emilie-Sophie Pastor, erede di una facoltosa famiglia monegasca. Clotilde non aveva fatto una piega e aveva detto: "Queste foto non metteranno in crisi il mio matrimonio". Manterrà stavolta lo stesso aplomb?